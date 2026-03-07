У жителей Башкирии начались трехдневные выходные

Жители Башкирии, работающие по пятидневному графику, ушли на трехдневный отдых, который продлится 7, 8 и 9 марта.
Напомним, международный женский день в этом году выпал на воскресенье, поэтому выходной перенесли на понедельник. Пятница, 6 марта, предпраздничным днем не считалась, поэтому сокращенной не была.
В Государственной инспекции труда напомнили правила оплаты для тех, кто работает в праздники. Если 8 марта выпадает по графику (вахта, смены), оплата производится в двойном размере. Девятое марта, как перенесенный выходной, оплачивается обычно. Привлекать сотрудника, для которого эти дни являются выходными, можно только с его письменного согласия. В таких случаях работа тоже оплачивается вдвойне либо предоставляется отгул.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.