Россиянина оштрафовали за картинку с пентаграммой в соцсети

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Суд в Камчатском крае оштрафовал мужчину за публикацию картинки с пентаграммой в соцсети 12-летней давности, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Из них следует, что мужчина в 2013, 2017 и 2020 годах на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал три картинки с запрещенной символикой. При этом на самой ранней публикации, как следует из материалов, изображен стоящий у письменной доски мужчина, рисующий пентаграмму в окружности. В результате на жителя Камчатки составили протокол по статье КоАП о публичном демонстрировании символики экстремистской организации — международного движения сатанистов*.

Защитник мужчины в суде утверждал, что по выявленным фактам публикаций сроки давности привлечения к административной ответственности истекли. Из пояснений самого мужчины следует, что с 2019 года страницу в соцсети он активно не вел, а старые публикации не просматривал, сообщается в материалах.

Однако, по мнению суда, мужчина «допустил продолжительную и не прекращённую публичную демонстрацию» символики экстремистской организации и не предпринял никаких действий по прекращению противоправного поведения. По итогу суд в середине февраля оштрафовал фигуранта.

«Признать (мужчину) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере одна тысяча рублей», — говорится в документе.

* Признано в РФ экстремистским и запрещено

