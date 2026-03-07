Россиянина оштрафовали за картинку с пентаграммой в соцсети

Из них следует, что мужчина в 2013, 2017 и 2020 годах на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал три картинки с запрещенной символикой. При этом на самой ранней публикации, как следует из материалов, изображен стоящий у письменной доски мужчина, рисующий пентаграмму в окружности. В результате на жителя Камчатки составили протокол по статье КоАП о публичном демонстрировании символики экстремистской организации — международного движения сатанистов*.