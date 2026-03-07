Ричмонд
Водитель умер за рулём во время движения по ЕКАД

Инцидент произошел на 6-м километре автодороги.

Источник: Управление ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб водитель.

По предварительным данным, вечером в пятницу, 6 марта, 64-летний житель Верхней Пышмы с водительским стажем 29 лет, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan и следуя со стороны Тюменского тракта в направлении челябинской трассы, съехал с проезжей части и врезался в дорожное ограждение.

Прибывшие на место представители экстренных служб констатировали, что водитель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту происшествия органы внутренних дел проводят проверку. В её рамках будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти водителя.