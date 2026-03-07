В Черемхове женщина погибла при пожаре из-за свечи, оставленной без присмотра

— Когда специалисты прибыли, из окон уже валил дым. Пять жильцов успели эвакуироваться сами. Они сказали, что в горящей квартире остался человек. Спасатели в дыхательных аппаратах нашли 79-летнюю женщину на полу в коридоре. Она была без сознания. Медики пытались реанимировать пенсионерку, но в больнице она скончалась, — рассказывают в пресс-службе ведомства.