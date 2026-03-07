В Черемхове женщина погибла при пожаре из-за свечи, оставленной без присмотра

Ночью 7 марта в Черемхове на улице Шевченко загорелась квартира на последнем этаже четырехэтажного дома. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, пожарные получили сообщение о сильном задымлении в подъезде. На место выехали 10 спасателей и 4 единицы техники.
— Когда специалисты прибыли, из окон уже валил дым. Пять жильцов успели эвакуироваться сами. Они сказали, что в горящей квартире остался человек. Спасатели в дыхательных аппаратах нашли 79-летнюю женщину на полу в коридоре. Она была без сознания. Медики пытались реанимировать пенсионерку, но в больнице она скончалась, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Пожар потушили за 15 минут на площади 6 квадратных метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. По всей видимости, женщина зажгла восковую свечу и оставила ее без присмотра.
МЧС напоминает: ставьте свечи только на устойчивую подставку, не оставляйте их горящими без присмотра, убирайте подальше легковоспламеняющиеся вещи. Перед сном и уходом из дома обязательно тушите огонь. При пожаре звоните 101 или 112.
