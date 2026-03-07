Эксперт Кулеш сказал, когда возобновятся активные поиски Усольцевых

Активные поиски Сергея, Ирины и маленькой Арины Усольцевых, пропавших в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, возобновятся не ранее мая. Об этом сообщил Алексей Кулеш, депутат Заксобрания края и один из участников поисковой операции.
«Нам необходимо максимально эффективно использовать период между сходом снега и появлением зелени, так как именно в это время есть наибольшая вероятность обнаружить следы семьи», — отметил в разговоре с корреспондентом aif.ru эксперт.
Уточняется, что особое внимание будет уделено труднодоступным участкам Кутурчинского Белогорья. У спасателей и волонтеров будет ограниченное «окно» времени для тщательного обследования территории, прежде чем густая растительность вновь скроет возможные улики.
Данное заявление прозвучало на фоне недавних слухов о якобы найденных телах Усольцевых, которые были опровергнуты Алексеем Кулешом как фейковые. В СК корреспонденту krsk.aif.ru также не подтвердили, что пропавших людей нашли.
Напомним, Усольцевы пропали в районе Кутурчиского Белогорья. Последний раз их видели во время похода по туристической тропе. До 12 октября семью искали более 1500 человек. Активную фазу поисков пришлось свернуть из-за погодных условий. Теперь к месту пропажи время от времени выезжают спасатели, полицейские и следователи СК.