Эксперт Кулеш сказал, когда возобновятся активные поиски Усольцевых

Напомним, Усольцевы пропали в районе Кутурчиского Белогорья. Последний раз их видели во время похода по туристической тропе. До 12 октября семью искали более 1500 человек. Активную фазу поисков пришлось свернуть из-за погодных условий. Теперь к месту пропажи время от времени выезжают спасатели, полицейские и следователи СК.