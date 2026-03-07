Суд запретил распространение рецепта коктейля Молотова в Telegram

Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию, размещенную в Telegram-канале, где публиковалась инструкция по изготовлению коктейля Молотова.
Установлено, что в открытом доступе в одном из Telegram-каналов была размещена инструкция по изготовлению бутылок с зажигательной смесью.
Отмечается, что сведения о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ могут быть использованы при совершении преступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ, в том числе ст. 205 (террористический акт), ст. 212 (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 213 (хулиганство с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
В связи с этим, как указано в материалах дела, действующее законодательство запрещает распространение такой информации, поскольку она может быть использована для совершения уголовно наказуемых деяний.
Ранее в Удмуртии задержали уроженца Центральной Азии, планировавшего поджог железнодорожного состава и оправдывавшего теракт в «Крокус Сити Холле», сообщили в ФСБ России. Он публиковал оправдания нападения в социальных сетях и мессенджере Telegram.