Ушла в халате и тапочках: в Екатеринбурге ищут пропавшую 31 декабря девушку

В Екатеринбурге почти два месяца разыскивают пропавшую перед Новым годом 33-летнюю Анжелу Жосан. Женщина ушла из дома в домашней одежде. С тех пор на связь она не выходила.
Что известно об исчезновении Анжелы Жосан в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге почти два месяца длятся поиски 33-летней местной жительницы Анжелы Жосан. Женщина пропала вечером 31 декабря. Из дома она ушла в домашних тапочках и халате.
К поискам подключились полицейские и волонтеры. Известно, что пропавшая потеряла паспорт. Возможно, она нуждается в медицинской помощи. Есть версия, что Жосан может не догадываться, что ее ищут.
Видели в разных частях города.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что Анжелу Жосан уже несколько раз видели в разных частях Екатеринбурга.
Так, 25 февраля женщину заметили на улице Сулимова. Анжела, предварительно, передвигалась на транспорте.
«Мы почти уверены, что это она. Поступали свидетельства, что она передвигалась на транспорте. Если Анжела это видит, пусть свяжется с отрядом 8 800 700−54−52», — отметили в «ЛизаАлерт».
Также Жосан видели в центре города — в районе Театра эстрады.
Последний пост в соцсетях женщина опубликовала в 2024 году. В комментариях под ним 4 января ее поздравили с днем рождения.
Приметы загадочно исчезнувшей Анжелы Жосан.
Пропавшей в новогоднюю ночь Анжеле Жосан 33 года. Рост женщины 168 сантиметров. Основные приметы: худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Была одета в синий халат и домашние тапочки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят обратиться в полицию.