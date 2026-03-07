В Омской области пенсионерка отдала мошенникам 2,3 млн рублей

В Омской области зарегистрирован очередной случай мобильного мошенничества, в результате которого пенсионерка лишилась 2,3 млн рублей.
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщают, что инцидент произошёл 3 марта. Всё началось с звонка, в котором омичке предложили заменить приборы учёта, для чего попросили сообщить код из СМС-сообщения. Далее мошенники позвонили вновь, представились якобы сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, после чего убедили женщину в том, что она стала жертвой преступников и обвиняется в пособничестве терроризму. В рамках содействия делу её попросили передать все накопления для некой проверки. Поддавшись на уговоры, пенсионерка передала свои сбережения курьеру.
По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, совершивших преступление. В прокуратуре отмечают: за два месяца с начала этого года было зарегистрировано 605 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. И хотя это почти на четверть меньше, чем за аналогичный период в 2025 году (779), без работы телефонные мошенники пока не остаются.