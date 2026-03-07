Иран ударил по танкеру в Ормузском проливе

«Сегодня утром нефтяной танкер Prima был атакован беспилотником после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения ВМС о запрете движения и опасности Ормузского пролива», — говорится в заявлении (цитата по Fars).
Согласно данным VesselFinder и MarineTraffic, танкер ходит под флагом Мальты.
КСИР ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через пролив. Позднее там заявили, что после предупреждений о запрете судоходства в проливе было поражено более десяти нефтяных танкеров.
Материал дополняется
