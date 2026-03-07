Ричмонд
Иран ударил по танкеру в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Prima подвергся атаке беспилотника в Ормузском проливе, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Источник: Reuters

«Сегодня утром нефтяной танкер Prima был атакован беспилотником после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения ВМС о запрете движения и опасности Ормузского пролива», — говорится в заявлении (цитата по Fars).

Согласно данным VesselFinder и MarineTraffic, танкер ходит под флагом Мальты.

КСИР ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через пролив. Позднее там заявили, что после предупреждений о запрете судоходства в проливе было поражено более десяти нефтяных танкеров.

Материал дополняется

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше