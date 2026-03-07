Венера и Сатурн встретятся после захода солнца в небе над Башкирией

В вечернем небе 9 марта произойдет соединение Венеры и Сатурна. Об этом сообщили в Уфимском планетарии. Наблюдать явление лучше всего вскоре после захода солнца, направив взгляд на запад. Низко над горизонтом появится яркая Венера, а чуть ниже нее — более тусклый Сатурн.