Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венера и Сатурн встретятся после захода солнца в небе над Башкирией

В уфимском планетарии рассказали о сближении двух планет 9 марта.

Источник: Комсомольская правда

В вечернем небе 9 марта произойдет соединение Венеры и Сатурна. Об этом сообщили в Уфимском планетарии. Наблюдать явление лучше всего вскоре после захода солнца, направив взгляд на запад. Низко над горизонтом появится яркая Венера, а чуть ниже нее — более тусклый Сатурн.

Время для наблюдений ограничено — примерно через час двадцать минут обе планеты тоже уйдут за горизонт. Также оценить сближение можно будет 7 и 8 марта, но в эти дни Сатурн окажется слева от Венеры. Главное условие — ясное небо и открытый западный горизонт.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.