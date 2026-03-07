WSJ: Иран уничтожил радар американской системы THAAD в Иордании

Со ссылкой на источники, а также данные аналитиков и спутниковые снимки WSJ сообщает, что Иран пытается бить по объектам ПВО на территории всего ближневосточного региона. Турецкое агентство Anadolu утверждало, что Тегерану удалось поразить комплекс THAAD в ОАЭ, стоимость ремонта или замены поврежденного оборудования оценили в $500 млн. Всего, по данным Anadolu к 4 марта, с начала конфликта с Ираном США потеряли военной техники на $2 млрд.