WSJ: Иран уничтожил радар американской системы THAAD в Иордании

США пытаются как можно скорее заменить радар системы противоракетной обороны THAAD в Иордании, который был поврежден в результате атаки иранского беспилотника. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Источник: U.S. Army

Стоимость замены радиолокационной станции AN/TPY-2 оценивается в диапазоне от $500 млн до $1 млрд, пишет WSJ со ссылкой на представителей Пентагона. Радар является важнейшим компонентом наземной системы THAAD, которая помогает США и их союзникам в регионе перехватывать иранские баллистические ракеты в атмосфере, указывает издание.

Со ссылкой на источники, а также данные аналитиков и спутниковые снимки WSJ сообщает, что Иран пытается бить по объектам ПВО на территории всего ближневосточного региона. Турецкое агентство Anadolu утверждало, что Тегерану удалось поразить комплекс THAAD в ОАЭ, стоимость ремонта или замены поврежденного оборудования оценили в $500 млн. Всего, по данным Anadolu к 4 марта, с начала конфликта с Ираном США потеряли военной техники на $2 млрд.

