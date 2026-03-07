Били ногами по голове: челябинских подростков отправили под стражу за убийство

По версии следствия, трагедия произошла в ночь с 20 на 21 февраля 2026 года в поселке Локомотивный. Трое пьяных подростков в возрасте от 14 до 16 лет на пустыре возле одного из домов по улице Заслонова из личной неприязни набросились на прохожего. Действуя сообща, они били мужчину руками и ногами по голове и туловищу. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он скончался спустя некоторое время после госпитализации.