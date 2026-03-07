Били ногами по голове: челябинских подростков отправили под стражу за убийство

В Советском районе Челябинска суд отправил под стражу двоих несовершеннолетних, которые обвиняются в смертельном избиении 31-летнего мужчины. Третий фигурант, которому всего 14 лет, помещен под домашний арест. Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, трагедия произошла в ночь с 20 на 21 февраля 2026 года в поселке Локомотивный. Трое пьяных подростков в возрасте от 14 до 16 лет на пустыре возле одного из домов по улице Заслонова из личной неприязни набросились на прохожего. Действуя сообща, они били мужчину руками и ногами по голове и туловищу. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он скончался спустя некоторое время после госпитализации.
Благодаря оперативным действиям следователей СК России и сотрудников отдела полиции «Советский» УМВД России по Челябинску преступление было раскрыто по горячим следам. Все трое фигурантов были задержаны, а картина произошедшего восстановлена в кратчайшие сроки.
В настоящее время по делу назначен комплекс судебных экспертиз. Следователи продолжают собирать доказательственную базу, чтобы наказать виновных.