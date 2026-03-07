Ищет воров и пропавших без вести людей: собака по кличке Тайна раскрыла десятки преступлений

В Усть-Илимске полицейские вместе со служебной собакой раскрыли кражу видеокамеры из многоквартирного дома. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, четвероногий сыщик по кличке Тайна привела оперативников прямо к двери вора.
— В дежурную часть обратилась представитель компании, которая устанавливает камеры. Она рассказала, что в подъезде одного из домов кто-то снял оборудование между верхними этажами. Камеру когда-то повесили сами жильцы, чтобы следить за порядком, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
На место приехала инспектор-кинолог Ольга Немцева со своей напарницей Тайной. Собака взяла след прямо в подъезде и уверенно повела полицейских. Она остановилась у двери одной из квартир. Там оперативники и нашли пропавшую камеру.
Хозяином квартиры оказался 43-летний мужчина, который живет в этом же доме. Он признался, что снял камеру, потому что решил, будто соседи следят за ним. Задержанный пообещал возместить ущерб.
Кстати, Тайна в полиции настоящая легенда. За свою службу она раскрыла десятки преступлений: искала людей и находила украденные вещи. Кинолог говорит, что собака хоть и в возрасте, но до сих пор полна сил и отлично работает. Сейчас полиция проводит проверку.
