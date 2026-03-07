Ищет воров и пропавших без вести людей: собака по кличке Тайна раскрыла десятки преступлений

Кстати, Тайна в полиции настоящая легенда. За свою службу она раскрыла десятки преступлений: искала людей и находила украденные вещи. Кинолог говорит, что собака хоть и в возрасте, но до сих пор полна сил и отлично работает. Сейчас полиция проводит проверку.