В Екатеринбурге на улице Мельникова водитель сбил женщину с ребенком

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием женщины и ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге утром 7 марта 2026 года на улице Мельникова произошло ДТП, в результате которого водитель сбил женщину с ребенком. Информация об этом появилась в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

— Подписчик сообщил, что на Мельникова сбили женщину с ребенком, — передают слова подписчика в канале.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась в пресс-службу городской Госавтоинспекции, где данную информацию подтвердили.

— Сообщение поступало. Госавтоинспекция работает на месте, выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — рассказали в ведомстве.

О том, пострадали ли женщина с ребенком в результате аварии, пока не сообщается. Подробности произошедшего выясняют автоинспекторы.

Похожий инцидент происходил в прошлом году. На проспекте Ленина автомобиль сбил женщину и ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.