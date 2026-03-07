Ричмонд
Аэропорт Дубая приостановил работу после удара БПЛА

Международный аэропорт Дубая временно остановил работу, сообщила пресс-служба правительства эмирата. Власти уточнили, что решение принято для «обеспечения безопасности пассажиров, персонала аэропорта и экипажей авиакомпаний».

Источник: AP 2024

AFP со ссылкой на очевидцев сообщает, что над аэропортом пытались перехватить беспилотник. БПЛА или его обломки упали на территории авиагавани. Сообщается, что произошел взрыв.

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. Тот в ответ начал атаковать американские военные базы в Персидском заливе. Из-за нестабильной ситуации в регионе страны Ближнего Востока закрыли воздушное пространство и отменили авиарейсы. По состоянию на 5 марта из региона вывезли почти 16 тыс.

