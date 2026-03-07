Аэропорт Дубая приостановил работу после удара БПЛА

AFP со ссылкой на очевидцев сообщает, что над аэропортом пытались перехватить беспилотник. БПЛА или его обломки упали на территории авиагавани. Сообщается, что произошел взрыв.
