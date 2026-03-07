Ричмонд
В Уфимском районе 25-летний водитель иномарки погиб в ДТП

В Уфимском районе столкнулись Haval и Datsun, один водитель погиб.

Источник: Комсомольская правда

Утром 7 марта на 19-м километре автодороги Р-240, ведущей к трассе М-12 «Восток», произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Haval Dargo столкнулся с Datsun ON-DO под управлением 25-летнего молодого человека. Водитель Datsun погиб на месте еще до приезда скорой помощи.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы, обстоятельства происшествия уточняются.

