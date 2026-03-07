В Воронежском СНТ после атаки БПЛА повреждены окна строения

В ночь с 6 на 7 марта над тремя районами и двумя городами Воронежской области силы ПВО уничтожили семь БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
Пострадавших нет. Однако фрагменты сбитого БПЛА повредили окна строения в одном из садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Оперативные службы работают на месте.
