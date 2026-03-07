Итальянский шеф попробовал кумыс в Уфе и пришел в ужас

Утром 7 марта на телеканале ТВ-3 вышел выпуск шоу «Особенности национальной кухни» (16+), посвященный Башкирии. Ведущие — комик Михаил Стогниенко и московский шеф-повар итальянского происхождения Пьер Карбонара — путешествуют по регионам, знакомятся с местной кухней, а затем готовят изысканные блюда для жителей.
В Уфе итальянца ждало первое испытание. Он предложил горожанам персики в соусе горгонзола, но десерт вызвал скепсис.
— Похоже на жареную картошку.
— Я бы добавила мясо, — отозвались уфимцы о блюде.
Чтобы исправиться, ведущие отправились изучать местный колорит. Они побывали на фермере, где разводят башкирских лошадей, посетили юрту в центре Уфы, где учились играть на национальном инструменте, и даже попробовали себя в борьбе корэш. По пути на Центральном рынке их ждала дегустация главных башкирских деликатесов — баурсака и кумыса.
Кумыс произвел на Пьера сильное впечатление. Он с недоумением спросил, не молоко ли это с газом, а сделав глоток, пришел в ужас: «Он кислый, он старый?» Теперь шефу предстоит реабилитироваться и создать блюдо с настоящим башкирским акцентом.
