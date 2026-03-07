Итальянский шеф попробовал кумыс в Уфе и пришел в ужас

Чтобы исправиться, ведущие отправились изучать местный колорит. Они побывали на фермере, где разводят башкирских лошадей, посетили юрту в центре Уфы, где учились играть на национальном инструменте, и даже попробовали себя в борьбе корэш. По пути на Центральном рынке их ждала дегустация главных башкирских деликатесов — баурсака и кумыса.