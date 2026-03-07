Аэропорт Дубая возобновил работу после приостановки

«С сегодняшнего дня, 7 марта, мы частично возобновили работу, выполняя некоторые рейсы из аэропортов DXB и DWC», — заявили Dubai Airports в соцсети Х.
В субботу утром ОАЭ подверглись воздушной атаке, одно из попаданий было зафиксировано вблизи от международного аэропорта Дубая. Аэропорт в течение нескольких прекращал принимать и отправлять рейсы. Часть рейсов была направлена во второй аэропорт Дубая «Аль-Мактум» (DWC).
