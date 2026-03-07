Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Дубая возобновил работу после приостановки

ДУБАЙ, 7 мар — РИА Новости. Международный аэропорт Дубая (DXB) возобновил работу в ограниченном режиме, говорится в заявлении компании-оператора Dubai Airports.

Источник: © РИА Новости

«С сегодняшнего дня, 7 марта, мы частично возобновили работу, выполняя некоторые рейсы из аэропортов DXB и DWC», — заявили Dubai Airports в соцсети Х.

В субботу утром ОАЭ подверглись воздушной атаке, одно из попаданий было зафиксировано вблизи от международного аэропорта Дубая. Аэропорт в течение нескольких прекращал принимать и отправлять рейсы. Часть рейсов была направлена во второй аэропорт Дубая «Аль-Мактум» (DWC).

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше