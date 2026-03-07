В Воронеже попал под дело пьяный водитель, убивший пассажира в ДТП со столбом

В отношении пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП в Советском районе Воронежа, возбудили уголовное дело. Об этом в субботу, 7 марта, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Напомним, страшная авария произошла накануне в районе дома № 119 по улице Розовая. По данным следствия, 26-летний пьяный водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в опору освещения.
В результате ДТП один пассажир машины погиб до приезда медиков, а водитель и еще одна пассажирка получили травмы. Их госпитализировали в больницу. Во время медосвидетельствования у водителя обнаружили 0,952 мг/л паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы.
— Водителю, допустившему смертельное ДТП, судом запрещен ряд определенных действий, — уточнила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.
Кроме того, специалисты проведут ряд экспертиз, включая автотехническую и судебно-медицинскую, для установления всех обстоятельств произошедшего.