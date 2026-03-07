В Воронеже попал под дело пьяный водитель, убивший пассажира в ДТП со столбом

В результате ДТП один пассажир машины погиб до приезда медиков, а водитель и еще одна пассажирка получили травмы. Их госпитализировали в больницу. Во время медосвидетельствования у водителя обнаружили 0,952 мг/л паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе.