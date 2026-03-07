Ричмонд
Самогонщик устроил лесной завод с двумя аппаратами под Щучином

Самогонщика накрыли в лесу под Щучином, где он устроил мини-завод с двумя аппаратами.

Источник: Комсомольская правда

В лесу под Щучином накрыли мини-завод с двумя самогонными аппаратами и 225 литрами готового продукта, сообщает милиция Гродненской области.

Предприятие возле деревни Плетки принадлежало 32-летнему жителю Щучинского района. По факту находок в лесном массиве уже проводятся проверки.

Тем временем «Комсомолка» писала, что продавцы тюльпанов из Беларуси сказали, как сохранить цветы в вазе подольше.

Также архитекторы показали проекты будущего пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси.

Кстати, ранее мы сообщали: реставраторы сказали, вокруг какого здания в центре Минске полностью снесут забор — с его башни открывается вид на город.

А экскурсовод показал, как выглядит изнутри минская квартира Ли Харви Освальда, обвиненного в убийстве президента США Джона Кеннеди.

