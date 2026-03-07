Самогонщик устроил лесной завод с двумя аппаратами под Щучином

В лесу под Щучином накрыли мини-завод с двумя самогонными аппаратами и 225 литрами готового продукта, сообщает милиция Гродненской области.
Предприятие возле деревни Плетки принадлежало 32-летнему жителю Щучинского района. По факту находок в лесном массиве уже проводятся проверки.
