Ростовчанка оказалась в больнице после того, как загорелся чайник

В Ростове-на-Дону во время пожара пострадала 46-летняя женщина. Как рассказали в областном МЧС, горожанка находилась у себя в квартире в доме на Комарова. Собравшись выпить чай, она включила электрочайник. Женщина не заметила, как он загорелся: пластик вмиг начал плавиться, а кухню окутало едким дымом.