Ростовчанка оказалась в больнице после того, как загорелся чайник

В Ростове женщина отравилась дымом из-за неисправного прибора.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону во время пожара пострадала 46-летняя женщина. Как рассказали в областном МЧС, горожанка находилась у себя в квартире в доме на Комарова. Собравшись выпить чай, она включила электрочайник. Женщина не заметила, как он загорелся: пластик вмиг начал плавиться, а кухню окутало едким дымом.

Сама хозяйка квартиры уже была в таком состоянии, что не смогла вызвать сотрудников экстренных служб. МЧС вызвали соседи, почувствовавшие запах гари.

— Пострадавшую с отравлением продуктами горения госпитализировали в городскую БСМП, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

