На 50 тысяч рублей обманули омича, пытавшегося купить партию тюльпанов в интернете

Выгодным бизнесом в преддверии Международного женского дня решил заняться 27-летний житель города Омска. Мужчина нашел на одном из сайтов объявление об оптовой продаже цветов. Связавшись с продавцами, омский предприниматель договорился о партии тюльпанов в размере 1000 штук, и перевел 50-процентную предоплату в размере 25 тысяч рублей. Однако, спустя несколько дней, омичу сообщили, что из-за высокого спроса тюльпаны могут не дождаться покупателя, а для полной гарантии получения цветов, ему предложили доплатить оставшиеся 50%. Мужчина согласился с доводом собеседника и перевел требуемый остаток — дополнительных 25 тысяч рублей — на указанный счет. После этого «продавцы» просто перестали выходить на связь. Поняв, что его обманули на внушительные 50 тысяч рублей, омич пошел в полицию.