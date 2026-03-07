Ричмонд
На 50 тысяч рублей обманули омича, пытавшегося купить партию тюльпанов в интернете

1000 нежных цветов так и не доехали до омского предпринимателя — объявление о продаже цветов разместили мошенники.

Источник: Комсомольская правда

Омича, пытавшегося выгодно поторговать в городе тюльпанами, обманули мошенники. После перечисления полной предоплаты за цветы в размере 50 тысяч рублей, поставщики просто перестали выходить с мужчиной на связь.

Выгодным бизнесом в преддверии Международного женского дня решил заняться 27-летний житель города Омска. Мужчина нашел на одном из сайтов объявление об оптовой продаже цветов. Связавшись с продавцами, омский предприниматель договорился о партии тюльпанов в размере 1000 штук, и перевел 50-процентную предоплату в размере 25 тысяч рублей. Однако, спустя несколько дней, омичу сообщили, что из-за высокого спроса тюльпаны могут не дождаться покупателя, а для полной гарантии получения цветов, ему предложили доплатить оставшиеся 50%. Мужчина согласился с доводом собеседника и перевел требуемый остаток — дополнительных 25 тысяч рублей — на указанный счет. После этого «продавцы» просто перестали выходить на связь. Поняв, что его обманули на внушительные 50 тысяч рублей, омич пошел в полицию.

