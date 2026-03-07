В Киеве без отопления остались почти 2 тыс. домов

Кличко 15 февраля заявил, что Киев уже находится на грани катастрофы. Он уточнял, что город оказался в таком положении в результате повреждений объектов критической инфраструктуры, а местные жители столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии, отопления и водоснабжения. Кличко отмечал, что его давняя политическая вражда с Зеленским только усугубляет проблемы города.