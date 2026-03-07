В Киеве без отопления остались почти 2 тыс. домов

По его словам, из-за повреждения объекта инфраструктуры без тепла оказались более 1,9 тыс. домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.
«Всего в городе без тепла около 2700 домов», — написал он в Telegram-канале.
В общее число вошли также многоэтажки в Дарницком и Днепровском районах, куда невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).
Президент Украины Владимир Зеленский 3 марта сообщил, что Кличко будет нести ответственность за недостаточную подготовку города к зиме. По словам украинского лидера, Киев единственный не представил план подготовки к следующей зиме.
Кличко 15 февраля заявил, что Киев уже находится на грани катастрофы. Он уточнял, что город оказался в таком положении в результате повреждений объектов критической инфраструктуры, а местные жители столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии, отопления и водоснабжения. Кличко отмечал, что его давняя политическая вражда с Зеленским только усугубляет проблемы города.