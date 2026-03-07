В центре Воронежа женщина на «Опеле» спровоцировала ДТП с курьером службы доставки

По предварительным данным полиции, 44-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Опель Мокка», следовала по улице Средне-Московской со стороны улицы Никитинской в направлении Пушкинской. При повороте налево на перекрестке она не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении прямо. Водитель иномарки создала помеху электроскутеру «U2 Рro» (без госномеров), которым управлял 23-летний молодой человек.