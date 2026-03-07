В центре Воронежа женщина на «Опеле» спровоцировала ДТП с курьером службы доставки

Вечером в пятницу, 6 марта, в Воронеже произошло ДТП с участием курьера службы доставки. Авария случилась около 18:30 на регулируемом перекрестке улиц Средне-Московской и Фридриха Энгельса (в районе дома № 12 по ул. Средне-Московской). Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
По предварительным данным полиции, 44-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Опель Мокка», следовала по улице Средне-Московской со стороны улицы Никитинской в направлении Пушкинской. При повороте налево на перекрестке она не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении прямо. Водитель иномарки создала помеху электроскутеру «U2 Рro» (без госномеров), которым управлял 23-летний молодой человек.
Чтобы избежать столкновения, водитель скутера был вынужден применить экстренное маневрирование, в результате чего двухколесный транспорт опрокинулся. От удара об асфальт молодой человек получил телесные повреждения и попал в больницу. Электроскутер также получил механические повреждения.