Полмиллиона на бумаге: пенсионерка из Агаповки обманула государство с «расходами» на урожай

Как выяснили оперативники, женщина подала в уполномоченные органы документы, которые якобы подтверждают ее расходы на выращивание зерновых и зернобобовых культур. На основании этих бумаг ей перечислили бюджетные средства. Однако в ходе проверки выяснилось, что сведения о затратах оказались выдуманными.