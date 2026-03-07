Полмиллиона на бумаге: пенсионерка из Агаповки обманула государство с «расходами» на урожай

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Агаповскому району раскрыли махинацию с государственными деньгами. Фигуранткой дела стала местная пенсионерка, которую обвиняют в незаконном получении почти 500 тысяч рублей, выделенных по программе «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области».
Как выяснили оперативники, женщина подала в уполномоченные органы документы, которые якобы подтверждают ее расходы на выращивание зерновых и зернобобовых культур. На основании этих бумаг ей перечислили бюджетные средства. Однако в ходе проверки выяснилось, что сведения о затратах оказались выдуманными.
По данному факту следствие отдела полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску возбудило уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Расследование уже завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, и теперь материалы переданы в Агаповский районный суд, где и решат судьбу пожилой женщины. Ей инкриминируют хищение социальных выплат в крупном размере путем предоставления ложных сведений.