Движение на перегоне Рязань-1 — Лесок восстановили

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Железнодорожное движение на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области полностью восстановлено, говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).

«Движение на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области полностью восстановлено. Сегодня, 7 марта, в 13:37 железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области и открыли движение по второму пути», — говорится в сообщении.

В МЖД добавили, что в настоящее время все поезда на участке курсируют по двум путям в штатном режиме. РЖД принимают все необходимые меры для ввода в график ранее задержанных составов.

Ранее сообщалось, что ночью в субботу на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети.