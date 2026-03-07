В Иркутске задержали подозреваемого в краже денег и драгоценностей из церкви

В Иркутске задержали мужчину, который обворовал храм. В полицию позвонили прихожане и рассказали, что кто-то снял украшения с иконы Николая Чудотворца и забрал пожертвования.
— Оперативники изучили записи с камер и проследили путь вора. После храма мужчина поехал на Центральный рынок, купил там новые куртку и штаны, а старую одежду выбросил рядом. Потом он заглянул в ломбард и сдал похищенные драгоценности. На вырученные деньги купил себе новый телефон и еще кое-какие вещи, — рассказывают в МВД региона.
Полицейские быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель без работы. Ранее он уже попадался на преступлениях. При задержании у него нашли 129 тысяч рублей — столько он получил за украшения. Освидетельствование показало, что мужчина был пьян.
Кроме того, полицейские просят людей, которые оставляли в качестве пожертвования украшения и могут их опознать, обратиться в отдел полиции № 5 МУ МВД России «Иркутское».