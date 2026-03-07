В Иркутске задержали подозреваемого в краже денег и драгоценностей из церкви

— Оперативники изучили записи с камер и проследили путь вора. После храма мужчина поехал на Центральный рынок, купил там новые куртку и штаны, а старую одежду выбросил рядом. Потом он заглянул в ломбард и сдал похищенные драгоценности. На вырученные деньги купил себе новый телефон и еще кое-какие вещи, — рассказывают в МВД региона.