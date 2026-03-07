В Ростове задержали прохожего с 230 граммами наркотиков

В Ростове-на-Дону сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования улиц задержали 35-летнего мужчину, который, по версии следствия, продавал наркотики. Оказалось, что в Донскую столицу он приехал из Таганрога.
При досмотре у него нашли пакет, в котором хранилась крупная партия запрещенных веществ — более 230 граммов порошка.
— В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — рассказали в Донском главке.
Мужчину взяли под арест.
