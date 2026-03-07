Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове задержали прохожего с 230 граммами наркотиков

В Ростове сотрудники ППС задержали подозреваемого в торговле наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования улиц задержали 35-летнего мужчину, который, по версии следствия, продавал наркотики. Оказалось, что в Донскую столицу он приехал из Таганрога.

При досмотре у него нашли пакет, в котором хранилась крупная партия запрещенных веществ — более 230 граммов порошка.

— В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — рассказали в Донском главке.

Мужчину взяли под арест.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.