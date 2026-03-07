Забрали авто за долги: житель Крыма не хотел отдавать банку полмиллиона рублей

Житель Ленинского района лишился машины за отказ погашать задолженность по кредиту.
— Он взял кредит на общую сумму 565 тыс. рублей под залог своего автомобиля Renault Duster, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РК и Севастополю.
Платить же по счетам он отказался — вывернул карманы, развел руками и сказал, что денег нет.
У должника арестовали банковские счета, а также временно ограничили его в праве выезда за пределы страны.
Но как в гуся вода. В итоге авто крымчанина выставили на торги, но покупателя не нашлось. Легковушку передали в собственность кредитору.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше