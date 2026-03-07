Ричмонд
Забрали авто за долги: житель Крыма не хотел отдавать банку полмиллиона рублей

В Крыму у должника забрали авто.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ленинского района лишился машины за отказ погашать задолженность по кредиту.

— Он взял кредит на общую сумму 565 тыс. рублей под залог своего автомобиля Renault Duster, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РК и Севастополю.

Платить же по счетам он отказался — вывернул карманы, развел руками и сказал, что денег нет.

У должника арестовали банковские счета, а также временно ограничили его в праве выезда за пределы страны.

Но как в гуся вода. В итоге авто крымчанина выставили на торги, но покупателя не нашлось. Легковушку передали в собственность кредитору.

