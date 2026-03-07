В Ростове кассиры магазина и прохожий устроили погоню за вором конфет

В одном из супермаркетов Ворошиловского района города мужчина украл две коробки конфет. Сотрудницы заметили это и потребовали вернуть товар. Как рассказали в городском паблике очевидцы, мужчина стал угрожать им ножом, после чего бросился в бега.
Продавщицы оказались не из робкого десятка. Женщины попытались догнать вора, но тот бежал слишком быстро. Тогда сотрудницы торговой точки попросили о помощи случайного прохожего. Мужчина настиг вора и удерживал его до приезда полиции.
В Донском главке сообщили, что подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Кража».
О мужчине известно, что ему 37 лет, он уже был судим за аналогичное преступление.
