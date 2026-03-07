Ричмонд
Амурские тигры за два дня утащили трёх собак в Хабаровском крае

Такие случаи происходят регулярно и почти всегда по вине хозяев.

Источник: Аргументы и факты

За три дня в Хабаровском крае зафиксировано три случая нападения амурских тигров на дворовых собак. Статистикой поделились в управлении охотничьего хозяйства края.

3 марта в посёлке Кенай Комсомольского района тигр утащил собаку прямо со двора. 4 марта аналогичный случай произошёл в селе Свечино Хабаровского района — тигр забрал ещё одну собаку. В тот же день в посёлке Кия района имени Лазо хищник задавил дворовую собаку.

Специалисты провели беседы с владельцами животных и объяснили правила содержания собак в ареале тигра. По каждой особи, замеченной в нападениях, ведётся мониторинг.

Такие случаи происходят регулярно и почти всегда по вине хозяев. Люди оставляют собак без привязи, на самовыгуле или кормят их на улице, что привлекает тигров. Хищники воспринимают свободно гуляющих собак как лёгкую добычу и постепенно теряют страх перед человеком.

Чтобы избежать конфликтов, в ареале тигра собак нужно держать на крепкой привязи или в вольере, не подкармливать их на улице и не оставлять без присмотра. Также важно вовремя сообщать о появлении тигра в населённом пункте в охотнадзор и ни в коем случае не пытаться отпугнуть хищника самому.