Амурские тигры за два дня утащили трёх собак в Хабаровском крае

Чтобы избежать конфликтов, в ареале тигра собак нужно держать на крепкой привязи или в вольере, не подкармливать их на улице и не оставлять без присмотра. Также важно вовремя сообщать о появлении тигра в населённом пункте в охотнадзор и ни в коем случае не пытаться отпугнуть хищника самому.