Рейсы Flydubai из Внукова перенесли на 8 марта

Согласно информации табло аэропорта, рейс, который должен был отправиться в Дубай в 9:55 мск, перенесен на 03:25 мск 8 марта, с 15:20 мск рейс задержан до 05:00 мск 8 марта, с 16:05 мск — до 02:50 мск 8 марта, рейс с вылетом в 17:05 мск задержан до 05:30 мск 8 марта. Из табло аэропорта также следует, что самолет, который должен был вылететь в Дубай в 00:55 8 марта, отменен.