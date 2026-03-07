Ричмонд
Челябинский поезд № 13 попал в число задержанных под Рязанью составов

Поезд Челябинск — Москва застрял в Рязанской области из-за повреждения контактной сети.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры поезда № 13, следовавшего из Челябинска в Москву, вынуждены были задержаться в пути. В ночь на 7 марта на перегоне Рязань-1 — Лесок произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры, из-за чего отключилось напряжение в контактной сети. Движение составов временно приостановили.

ЧП случилось в 01:58. Поезда пустили по одному пути, однако график уже нарушен. Челябинский состав вошел в число 11 пассажирских поездов, следующих с задержкой. В списке также значатся рейсы из Самары, Саранска, Пензы, Ульяновска, Тольятти, Орска и других городов.

Представители Московской железной дороги сообщили, что сотрудники поездных бригад оказали пассажирам всю необходимую помощь: люди обеспечены питьем и информацией о ситуации.