Челябинский поезд № 13 попал в число задержанных под Рязанью составов

ЧП случилось в 01:58. Поезда пустили по одному пути, однако график уже нарушен. Челябинский состав вошел в число 11 пассажирских поездов, следующих с задержкой. В списке также значатся рейсы из Самары, Саранска, Пензы, Ульяновска, Тольятти, Орска и других городов.