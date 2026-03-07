Ричмонд
+7°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье произошел пожар в отделении банка

В отделении банка ВТБ в поселке городского типа Путилково произошел пожар, сообщает в телеграм-канале пресс-служба администрации Красногорска.

Источник: РИА "Новости"

«В результате инцидента в нашем офисе в Путилково никто не пострадал. Офис сегодня не работал, сейчас он закрыт до восстановления. Мы оказываем содействие следствию по выяснению всех деталей произошедшего», — сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.

Огонь потушили до прибытия пожарных расчетов. В результате инцидента никто не пострадал. Как уточняет прокуратура, по предварительным сведениям, пожар устроил 16-летний подросток.

По указаниям неустановленных лиц он пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Областное управление МВД сообщает, что в фойе отделения юноша облил горючим банкомат и поджег его, огонь быстро потушили.

Злоумышленника задержали. Силовики по факту происшествия начали проверку.

РБК направил запрос в Главное управление МВД России по Московской области, обратился за комментарием в МЧС Московской области.