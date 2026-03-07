В Подмосковье произошел пожар в отделении банка

«В результате инцидента в нашем офисе в Путилково никто не пострадал. Офис сегодня не работал, сейчас он закрыт до восстановления. Мы оказываем содействие следствию по выяснению всех деталей произошедшего», — сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.
Огонь потушили до прибытия пожарных расчетов. В результате инцидента никто не пострадал. Как уточняет прокуратура, по предварительным сведениям, пожар устроил 16-летний подросток.
По указаниям неустановленных лиц он пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Областное управление МВД сообщает, что в фойе отделения юноша облил горючим банкомат и поджег его, огонь быстро потушили.
Злоумышленника задержали. Силовики по факту происшествия начали проверку.
РБК направил запрос в Главное управление МВД России по Московской области, обратился за комментарием в МЧС Московской области.