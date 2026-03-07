В Подмосковье произошел пожар в отделении банка

«В результате инцидента в нашем офисе в Путилково никто не пострадал. Офис сегодня не работал, сейчас он закрыт до восстановления. Мы оказываем содействие следствию по выяснению всех деталей произошедшего», — сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.