Оголённый провод рухнул на кроссовер в Самаре и прожёг капот насквозь

В центре Самары произошло ЧП, которое едва не обернулось серьёзным пожаром. На пересечении улиц Маяковского и Буянова оголённый провод ЛЭП упал на припаркованный Haval. Металл капота проплавило за считанные минуты, под ним началось возгорание в районе двигателя.
Прибывшие на место пожарные действовали быстро: один из огнеборцев шваброй отодвигал провод, а его коллега одновременно поливал машину водой и фиксировал происходящее на видео. Информации о пострадавших пока нет, владельцу иномарки потребуется эвакуатор и серьёзный ремонт.