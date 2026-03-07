Ричмонд
Оголённый провод рухнул на кроссовер в Самаре и прожёг капот насквозь

Владельцу иномарки потребуется серьёзный ремонт.

Источник: ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС

В центре Самары произошло ЧП, которое едва не обернулось серьёзным пожаром. На пересечении улиц Маяковского и Буянова оголённый провод ЛЭП упал на припаркованный Haval. Металл капота проплавило за считанные минуты, под ним началось возгорание в районе двигателя.

Прибывшие на место пожарные действовали быстро: один из огнеборцев шваброй отодвигал провод, а его коллега одновременно поливал машину водой и фиксировал происходящее на видео. Информации о пострадавших пока нет, владельцу иномарки потребуется эвакуатор и серьёзный ремонт.