На Режевском тракте в смертельном ДТП погибла водитель иномарки

На Режевском тракте 7 марта 2026 года в результате столкновения иномарок погибла женщина. Трагедия произошла на 19-м километре трассы. По предварительным данным, водитель SsangYong не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota, за рулем которого была женщина.