На Режевском тракте в смертельном ДТП погибла водитель иномарки

На Режевском тракте автоинспекторы устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

На Режевском тракте 7 марта 2026 года в результате столкновения иномарок погибла женщина. Трагедия произошла на 19-м километре трассы. По предварительным данным, водитель SsangYong не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota, за рулем которого была женщина.

— В результате аварии водитель Toyota получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Сейчас на месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Они занимаются выяснением всех обстоятельств и причин трагедии. Отмечается, что по факту смертельной аварии назначено расследование.