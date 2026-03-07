Пропавшего 7 марта мальчика обнаружили в торговом центре Самары

Сотрудники полиции разыскали без вести пропавшего 14-летнего мальчика, который ушел из дома в ночь на 7 марта и не вернулся. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, родители подростка обратились за помощью в отдел полиции по Красноглинскому району после того, как их сын ушел из дома в ночное время и перестал выходить на связь. Ориентировку на мальчика направили во все отделы самарской полиции, подразделения Росгвардии, волонтерским организациям, а также разместили в интернете и средствах массовой информации.
Сотрудники уголовного розыска обнаружили подростка в одном из торговых центров города. Правоохранители установили, что в отношении несовершеннолетнего не совершалось никаких противоправных действий. В настоящее время мальчик передан родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ведомстве поблагодарили неравнодушных жителей Самары, представителей СМИ и блогосферы за помощь в поисках подростка.