Пропавшего 7 марта мальчика обнаружили в торговом центре Самары

Напомним, родители подростка обратились за помощью в отдел полиции по Красноглинскому району после того, как их сын ушел из дома в ночное время и перестал выходить на связь. Ориентировку на мальчика направили во все отделы самарской полиции, подразделения Росгвардии, волонтерским организациям, а также разместили в интернете и средствах массовой информации.