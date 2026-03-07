Ричмонд
Первому замглавы администрации Пятигорска грозит до десяти лет тюрьмы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар — РИА Новости. Задержанной по подозрению в превышении должностных полномочий первому замглавы администрации Пятигорска Ставропольского края грозит до десяти лет лишения свободы.

Источник: © РИА Новости

Речь идет о Светлане Марченко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В субботу ГУМВД России по СКФО сообщило о задержании первого заместителя главы администрации Пятигорска. В отношении нее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункты «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ).

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По данным следствия, в 2020 году на посту замглавы Кисловодска она обеспечила победу коммерческой организации в аукционе по муниципальному контракту по реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в Кисловодске. Ущерб превысил 117 миллионов рублей, считают правоохранители.