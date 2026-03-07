Первому замглавы администрации Пятигорска грозит до десяти лет тюрьмы

По данным следствия, в 2020 году на посту замглавы Кисловодска она обеспечила победу коммерческой организации в аукционе по муниципальному контракту по реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в Кисловодске. Ущерб превысил 117 миллионов рублей, считают правоохранители.