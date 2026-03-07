Ричмонд
В Башкирии в ДТП погиб 35-летний мужчина, пострадали двое детей и один взрослый

В Янаульском районе легковушка врезалась в грузовик.

Источник: Комсомольская правда

В Янаульском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Подробности трагедии сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Днем на 37-м километре автодороги Нефтекамск — Янаул 35-летний водитель «Лады Гранты» врезался в двигавшийся впереди грузовик «Шакман» под управлением 25-летнего молодого человека. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. В больницу с различными травмами доставлены его пассажиры — дети восьми и пяти лет, а также 32-летний мужчина.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

