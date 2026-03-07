Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18-летняя девушка похитила миллион у воронежской пенсионерки, работая курьером мошенников

Жительница Волгоградской области забирала у пожилых людей деньги и переводила их кураторам.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции задержали 18-летнюю жительницу Волгоградской области, подозреваемую в работе курьером на мошенников. По данным следствия, девушка сама стала жертвой злоумышленников, после чего под угрозами согласилась выполнять их задания. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По информации ведомства, в одном из мессенджеров девушка перешла по ссылке с вирусом, после чего с ней связались неизвестные. Шантажируя фигурантку, они вынудили ее забирать наличные у обманутых граждан и переводить средства дистанционным кураторам. Сама задержанная утверждает, что не знала точных сумм и не оставляла себе ни рубля.

Одной из пострадавших от действий преступной схемы стала 81-летняя воронежская пенсионерка. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Росинформсети», и сообщил, что с ней свяжется следователь по особо важным делам. Вскоре лжеследователь обвинил женщину в спонсировании недружественных государств, а затем подключившийся к разговору «адвокат» убедил ее передать курьеру 1 млн рублей для безопасности сбережений.

Пенсионерка упаковала деньги в пакет, обмотала скотчем и направилась к месту встречи на улицу Минскую, 49. Для опознания посредника было оговорено кодовое слово — «фитнес».

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.