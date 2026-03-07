Романтика за деньги: Как в Кишиневе раскрыли международную сеть мошенников, которые искали невест-молдаванок для иностранцев

Около 1000 операторов международной сети онлайн-мошенничества координировались из Кишинева через фальшивые платформы для знакомств. Преступная схема была ликвидирована прокурорами PCCOCS совместно с офицерами Национального инспектората расследований (INI).
По данным следствия, 11 вербовщиков из Кишинева входили в сеть и занимались отбором и обучением операторов, которые общались с жертвами на дейтинг-платформах. Мошенники делали вид, что ищут романтические отношения, и убеждали пользователей платить за доступ к «революционным» методам поиска партнера.
На самом деле единственной целью было получение денег. Жертв — в основном из Австралии, Индии и США — убеждали оплачивать различные услуги, включая возможность увидеть подставную фотографию собеседника. В некоторых случаях платежи достигали 400 долларов за один вечер переписки.
Операторы использовали вымышленные имена, а иногда представлялись женщинами или мужчинами в зависимости от установленного сценария, чтобы завоевать доверие жертв. После получения определенных сумм контакт с обманутыми людьми прерывался.
Власти заявляют, что деятельность группы началась в мае 2023 года, а вербовщики работали в офисе, расположенном в центре столицы. Возраст 11 подозреваемых составляет от 22 до 51 года, шестеро из них — женщины.
Двое из них уже задержаны: 29-летний лидер группы, у которого в офисе было изъято 10 000 евро и 4 700 долларов дома, а также 51-летний ИТ-специалист из Украины, который отвечал за администрирование платформы знакомств.
Подозреваемые должны быть допрошены в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Расследование продолжается для выявления всех лиц, вовлеченных в схему, включая организаторов из Республики Молдова и из-за рубежа.
