Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик сбил двух подростков на питбайке под Судаком

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. Двое подростков 12-ти и 17-ти лет пострадали в ДТП в селе Морское под Судаком. Дети ехали по дороге на питбайке и попали под колеса грузовика. Об этом сообщили в МВД по Крыму.

ДТП произошло в субботу в селе Морское. По данным правоохранителей, водитель грузового автомобиля «Газ» при развороте не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с движущемся в попутном направлении питбайком, которым управлял 12-ти летний ребенок.

«В результате ДТП оба несовершеннолетних — водитель питбайка и его пассажир 2009 года рождения — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше