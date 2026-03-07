Грузовик сбил двух подростков на питбайке под Судаком

ДТП произошло в субботу в селе Морское. По данным правоохранителей, водитель грузового автомобиля «Газ» при развороте не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с движущемся в попутном направлении питбайком, которым управлял 12-ти летний ребенок.
«В результате ДТП оба несовершеннолетних — водитель питбайка и его пассажир 2009 года рождения — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше