В Ростове водитель «Киа Рио» сбил подростка на «зебре»

В Ростове-на-Дону 7 марта произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась на проспекте Шолохова.
По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Kia Rio допустил наезд на 17-летнего юношу. Пешеход в этот момент переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии ростовчанин получил травмы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
— Госавтоинспекция напоминает: строгое соблюдение сигналов светофора и предельная внимательность на дороге — залог безопасности всех участников движения, — подчеркнули в ведомстве.