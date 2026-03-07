Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове жители Суворовского остались без воды

В Ростове из-за коммунальной аварии тысячи человек остались без воды 7 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в субботу, 7 марта, произошла серьезная коммунальная авария. Как сообщили в пресс-службе городского водоканала, на водоводе крупного диаметра — Северном — произошел порыв.

В результате ЖК «Суворовский» и несколько СНТ остались без воды. Также временно приостановлена подача в Ленинаване, на Темернике, на улицах Вятской, Орской и в Днепровском переулке.

— В эти минуты бригада «Ростовводоканала» устраняет порыв. Информация будет дополняться, — сказали в водоканале.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Впервые за 20 лет: Как в Азовском море появились скопления осетра и почему возвращается рыба из Черного.