В Ростове жители Суворовского остались без воды

В Ростове-на-Дону в субботу, 7 марта, произошла серьезная коммунальная авария. Как сообщили в пресс-службе городского водоканала, на водоводе крупного диаметра — Северном — произошел порыв.
В результате ЖК «Суворовский» и несколько СНТ остались без воды. Также временно приостановлена подача в Ленинаване, на Темернике, на улицах Вятской, Орской и в Днепровском переулке.
— В эти минуты бригада «Ростовводоканала» устраняет порыв. Информация будет дополняться, — сказали в водоканале.
