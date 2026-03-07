Иран атаковал Израиль ракетой с несколькими боеголовками

Корпус стражей сообщил, что провел 26-ю волну операции «Правдивое обещание 4».
«В ходе комбинированной операции… были поражены различные цели от северной до южной части оккупированных территорий с использование ракет нового поколения “Эмад”, “Гадр”, а также с ракеты “Хейбар” с несколькими боеголовками», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Иранские военные отметили, что поразить цели было «значительно проще с учетом уничтожения радиолокационных систем» в Израиле.
