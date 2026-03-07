Ричмонд
Иран атаковал Израиль ракетой с несколькими боеголовками

ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. Иранские военные нанесли удары по целям в Израиле, использовав ракету с разделяющейся боевой частью, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.

Источник: Reuters

Корпус стражей сообщил, что провел 26-ю волну операции «Правдивое обещание 4».

«В ходе комбинированной операции… были поражены различные цели от северной до южной части оккупированных территорий с использование ракет нового поколения “Эмад”, “Гадр”, а также с ракеты “Хейбар” с несколькими боеголовками», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Иранские военные отметили, что поразить цели было «значительно проще с учетом уничтожения радиолокационных систем» в Израиле.

