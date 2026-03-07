Мошенники похитили у пенсионера более 11,8 млн руб. под предлогом утечки данных

«71-летнему мужчине позвонил якобы заместитель руководителя организации, в которой он ранее работал, сообщил об утечке персональных данных бывших работников и проводимой в связи с этим проверкой. Псевдоруководитель сказал пенсионеру установить на телефон один из мессенджеров, в котором ему поступит звонок из правоохранительных органов. Затем с введенным в заблуждение москвичом связался лжесотрудник одной из силовых структур и сообщил, что с его персональными данными совершены мошеннические действия, в целях нейтрализации злоумышленников пенсионеру следует действовать “по инструкции оперативных сотрудников”. Выполняя телефонные указания “кураторов”, пенсионер купил новый мобильный телефон, по которому “в обстановке строгой секретности” продолжил общение с мошенниками. Он удалял всю переписку и ничего не говорил своим родственникам, при этом сам рассказал звонившим обо всех своих счетах и сумме сбережений», — говорится в сообщении.