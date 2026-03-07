В Сибири вынуждены массово забивать скот из-за эпидемии пастереллёза

Жители сельских районов Новосибирской области рассказали, что с начала февраля у них изымают коров и быков из частных подворий при участии полиции. В Купинском районе, по словам селян, уничтожили уже больше тысячи голов скота, в селе Калиновка Карасукского района — почти тысячу, аналогичная ситуация в Баганском районе. Сейчас власти готовятся к забою ещё 600 свиней и коров из 150 подсобных хозяйств Купинского района.