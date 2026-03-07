Бастрыкин: Ущерб из-за теракта в «Крокусе» составил шесть миллиардов рублей

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» нанесло имущественный ущерб на сумму порядка шести миллиардов рублей. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
— Общий имущественный ущерб составил около шести миллиардов рублей, — передает слова главы ведомства официальный сайт Кремля.
Ранее гособвинитель запросил пожизненное лишение свободы для четырех исполнителей теракта Шамсидина Фаридуни*, Далерджона Мирзоева*, Мухаммадсобира Файзова* и Саидакрами Муродали Рачабализоды*.
Остальным фигурантам дела грозит от 19 лет колонии. Защиту потерпевших не устроили сроки для обвиняемых. Они запросили для исполнителей теракта более жесткого наказания. Сами террористы принесли соболезнования потерпевшим.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. В результате теракта погибли 149 человек. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».
*Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.