Президент ОАЭ заявил, что страна живет в состоянии войны

При ракетных обстрелах ОАЭ погибли три человека и 112 получили ранения.

Источник: Аргументы и факты

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зайд аль-Нахайян заявил, что страна находится в состоянии войны. Видеозапись речи опубликовал телеканал Sky News Arabia.

«Мы сейчас живем в состоянии войны», — сообщил он в ходе посещения госпиталя, где лечатся пострадавшие от атак со стороны Ирана.

Глава государства пообещал, что власти выполнят свой долг перед страной, гражданами и остальными жителями, которые «тоже являются частью их семьи». Также он добавил, что страна выйдет из этой ситуации сильнее и поблагодарил военных.

Напомним, 28 февраля Израиль и США атаковали территорию Ирана, сорвав шедшие между Вашингтоном и Тегераном переговоры. В первый же день конфликта был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд высших должностных лиц страны. В ответ Иран начал наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке, в том числе ОАЭ.

По данным на 6 марта, при ракетных обстрелах ОАЭ погибли три человека и 112 получили ранения. За неделю силы ПВО страны уничтожили около 200 баллистических и крылатых ракет, свыше тысячи БПЛА.

