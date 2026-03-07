Президент ОАЭ заявил, что страна живет в состоянии войны

Напомним, 28 февраля Израиль и США атаковали территорию Ирана, сорвав шедшие между Вашингтоном и Тегераном переговоры. В первый же день конфликта был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд высших должностных лиц страны. В ответ Иран начал наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке, в том числе ОАЭ.